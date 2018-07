THE LA DRIVERS UNION POR POR GROUP – Por Por : Honk Horn Music from Ghana

(Smithsonian Folkways Recordings)

Voici un disque étonnant qui nous fait découvrir le por por, « musique de klaxons », adoptée par les chauffeurs de taxis-brousse d’une région proche de la capitale du Ghana, Accra.

Cette musique trouve ses racines dans les traditions musicales du mmenson et de l’asonko mais aussi dans la musique de fanfare et le jazz (Count BASIE a enregistré de nombreux disques au Ghana dans les années 1940/1950). Elle est principalement jouée lors des funérailles des membres du syndicat des chauffeurs en question et sa genèse précède l’indépendance du Ghana, en mars 1957.

Trompes à poire en caoutchouc, bidons à essence, jantes de roue sont devenus à côté des plus traditionnels cloches et tambours de véritables instruments de musique.

Pour cet album, la formation THE LA DRIVERS UNION POR POR GROUP, menée par le chanteur principal John Boye « Hello Joe » MENSAH, s’est réunie pendant trois mois dans la ville de L.A. et chaque chanson a été enregistrée à l’extérieur en une seule prise.

Si le premier titre est un appel de bienvenue, les autres morceaux de cet opus parlent surtout d’amour et de la vie quotidienne remplie de « peur et de joie » de ces chauffeurs et de leurs femmes.

Le livret copieux (40 pages) contient de nombreuses photos et un long texte (en anglais) sur l’histoire de cette forme musicale ainsi que les explications des chansons.

Frantz-Minh Raimbourg

Site label : www.folkways.si.edu

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°38, printemps 2008)