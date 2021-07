22 vues

THE LOCALS – Play The Music Of Anthony BRAXTON

(Discus Music)

Cet album de jazz bouillonnant et débridé ne plaira sans doute pas aux amateurs de jazz conventionnel et poli, mais le moins qu’on puisse dire, c’est qu’en mettant cet album en boîte, c’est que les musiciens, au minimum, y auront pris un immense plaisir. Mais après tout, justement, THE LOCALS, et Pat THOMAS au piano et Alex WARD à la clarinette en tête, n’ont fait que se conformer à la fougue et à la joie créatrice d’Anthony BRAXTON. Bon, THE LOCALS, auxquels il faut rajouter, pour être complet, Evan THOMAS à la guitare, Dominic LASH à la basse, et Darren HASSON-DAVIS à la batterie, font évidemment ça à leur manière. Mais, écoutez ! ce sont des experts dans leur matière !

La musique jaillit comme un feu d’artifice, avec ici et là des envolées encore plus vigoureuses et enthousiastes de clarinette. Oh! que oui, Alex WARD et sa clarinette ont dû être à la fête ! Alors OK, c’est très clair, on n’est pas ou plus dans les standards du jazz à la papa. Ça vibre, ça bondit, ça galope dans tous les sens. Mais parfois aussi ça réfléchit, ça médite, ça toise le silence avant de repartir dans un tournoiement harmonique. Bref, ça vit.

On comprend alors sans peine pourquoi Pat THOMAS et Alex WARD ont tenu à reprendre ces six compositions d’Anthony BRAXTON. Ça bouge, ça respire, ça n’a pas de forme définie ni de limite. Mais ça a néanmoins un esprit, dans lequel il faut bien entrer, et un goût, celui du travail bien fait. Beaucoup seront perdus au milieu ce flot de notes trop libres. Mais ce sont toujours les bonnes notes, dans le bon flot, et aussi libres qu’elles doivent être. C’est juste du respect, celui d’Anthony BRAXTON, de son esprit et de celui de ses compositions. Il serait fou d’y être sage, mais à condition toutefois d’avoir compris l’esprit qui les anime.

Cela a donc été tout le travail de THE LOCALS de s’imprégner des arcanes de la musique d’Anthony BRAXTON, souvent hors-piste, voire ésotérique. Mais le résultat est là ! THE LOCALS se sont saisi de la grammaire instrumentale et harmonique d’Anthony BRAXTON, des méandres souvent labyrinthiques de ses partitions, qui ont traversé le temps et les modes sans prendre une ride, et ont restitué le tout au travers d’un bain de jouvence, avec bonheur et passion.

Encore une fois, ce jazz n’est pas pour tout le monde, mais quel régal pour celles et ceux qui pourront en apprécier la fascinante saveur !

Frédéric Gerchambeau

Page : https://discusmusic.bandcamp.com/album/the-locals-play-the-music-of-anthony-braxton-103cd-2021