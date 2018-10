THE RHEINGANS SISTERS – Bright Field

(Rootbeat Records)

Les sœurs RHEINGANS ne sont pas seulement hyper douées, elles sont irrésistibles ! Et je ne parle pas là de leur très grande beauté… L’une, Anna, joue du violon, du flabuta, du concertina et du tambourin à cordes, l’autre, Rowan, du violon également, mais aussi de la viole et du banjo. Voici déjà un choix l’instruments peu commun, mais joués par ces sœurs-là, cela devient tout simplement un régal ! Elles chantent aussi merveilleusement.

Leur nouvel et troisième album, Bright Field, ne fait évidemment pas exception à cette règle d’or qui fait de chacun de leur opus un véritable trésor musical. Et de poésie, car elles en sont gourmandes et de plus fines connaisseuses. De leur aveu même, Bright Field s’inspire des contrastes présents dans toutes nos vies, les leurs aussi, la vie et la mort, la lumière et l’obscurité, l’espoir et le désespoir, les rêves et la réalité.

Ce qui fait de Bright Field, toujours selon elles, qui a pris deux ans d’un intense travail pour être achevé, leur album le mieux constitué et le plus ouvert d’esprit. Leur but était, comme toujours, de composer d’une manière moderne, en créant de multiples façons pour la spontanéité et la surprise, tout en respectant la tradition et le savoir-faire transmis de générations en générations de musiciens.

Respecter l’esprit du passé tout en composant dans l’esprit du présent est donc le défi quotidien des RHEINGANS SISTERS, qui en font leur force et leur marque de fabrique plutôt qu’une contrainte. Toujours à la recherche de connaissances neuves et d’inspirations nouvelles, les deux sœurs ne cessent de voyager, non seulement dans les Royaumes-Unis qui les ont vues naître, mais aussi en Suède, en Australie, et même dans notre belle France. Anna est d’ailleurs diplômée du Conservatoire Occitan de Toulouse.

Leur premier album, Glad Gold, sorti en juin 2013, avait, déjà, un large accueil des plus favorables. Leur opus suivant, Already Home, avait quant à lui déclenché une pluie de critiques toutes plus élogieuses les unes que les autre, le journal The Independent qualifiant même ce deuxième album de “simplement tout à fait extraordinaire”. Et ce nouvel et troisième album, Bright Field ? Je vous laisse le plaisir de le découvrir… et surtout de le savourer.

Frédéric Gerchambeau

Site : https://rheinganssisters.co.uk

Label : www.rootbeatrecords.com