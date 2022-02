Thierry ZABOITZEFF raconte ses 50 ans de musique

8 vues

À l’occasion de l’anniversaire de ses 50 années de musique(s), le compositeur, multi-instrumentiste et producteur Thierry ZABOIZEFF (ART ZOYD, ZABOITZEFF & CREW, ARIA PRIMITIVA…) s’est décidé à secouer sa mémoire et ses souvenirs dans tous les sens pour raconter, tout au long de l’an 2022, toutes ses expériences musicales, ses rencontres, et tout plein d’anecdotes qui nous replongent dans le climat et les conditions d’une époque… Des photos rares et inédites complètent le tableau.

Cette histoire est à suivre sur le site du « Dr. ZAB » : www.zaboitzeff.org/zaboitzeff-raconte

Elle est racontée sous forme d’épisodes publiés environ toutes les semaines, il faut donc y revenir régulièrement pour lire la suite (ce n’est pas bien difficile vu que c’est palpitant !). Quatre épisodes sont d’ores et déjà disponibles, évoquant les années 1970 à 1975.

Et parce qu’on n’a pas tous les jours 50 ans, Thierry ZABOITZEFF a décidé de fêter l’événement en en préparant également un coffret rétrospectif de 3 CD (chez Monstre sonore / WTPL Music), à paraître prochainement…

