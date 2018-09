THIRD EAR BAND : Le Saint-Graal ?

Le label anglais Esoteric Recordings, branche de Cherry Red Records, est sur le point de publier une nouvelle édition CD du deuxième album éponyme du légendaire groupe psyché-folk THIRD EAR BAND, quelquefois titré Elements, paru pour la première fois en 1970. Cette réédition prendra la forme d’un digipack contenant en fait 3 CD !

Outre le disque original (avec ses quatre pièces “élémentales” : Air, Earth, Water, Fire) en version remastérisée, on y trouvera onze morceaux inédits !

Certains sont des prises différentes de morceaux de l’album, et d’autres proviennent de sessions qui devaient aboutir à un nouveau disque qui n’est en fait jamais paru, The Dragon Awakes, sur lequel THIRD EAR BAND montrait un visage plus “électrique”, avec une formation renouvelée, Glen Sweeney et Paul Minns étant rejoints par Paul Buckmaster et Ben Cartland.

Une nouvelle version remastérisée (d’après les bandes master fraîchement retrouvées) de la bande originale du téléfilm Abelard and Heloïse, enregistrée peu après Elements et peu avant le départ d’Ursula Smith et de Richard Coff, complètera ce copieux coffret. Autant dire que tous ces bonus lèvent le voile sur une période du groupe restée longtemps floue, celle de l’après-Elements et de l’avant-Music from Macbeth.

Cette version 3 CD d’Elements sortira le 23 novembre prochain.

www.cherryred.co.uk/product/third-ear-band-third-ear-band-elements-1970-71-3cd-remastered-expanded-digipak-edition/