Trio EBREL – LE BUHE – VASSALLO au Pan Piper à Paris, 9 mars 2018

Trio EBREL – LE BUHE – VASSALLO

au Pan Piper à Paris,

Soirée “Voix de Femmes”

9 mars 2018

Annie EBREL, Nolùen Le BUHÉ et Marthe VASSALLO : dans le milieu de la musique et de la chanson bretonnes, ces trois grandes voix féminines se rencontrent généralement à l’occasion d’un fest-noz ou d’une création, accompagnant un groupe ou accompagnées par un groupe, ou en duo (kan ha diskan) mais le trio “a capella” qu’elles forment se démarque de tout ce qu’elles ont pu faire auparavant : elles explorent en effet au sein de leur trio TEIR une approche polyphonique novatrice doublée d’une mise en scène et d’un sens de la narration qui maintient les sens en éveil.

Elles présentaient ce soir-là leur second nouveau spectacle (et CD), Paotred, qui met à nu la parole des hommes dans les chansons traditionnelles. Drame passionnel ou social, situations cocasses, éternelles amours contrariées, perdues ou retrouvées, Annie, Nolùen et Marthe les racontent avec un regard avisé et aiguisé et une verve intarissable le long d’un spectacle qui tient en éveil de bout en bout.

Nouveau CD : TEIR – Paotred

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :