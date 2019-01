TRIO EMPREINTES à la Mission Bretonne à Paris, octobre 2018

Le TRIO EMPREINTES

à la Mission Bretonne à Paris,

le 19 octobre 2018

Gilles Le Bigot à la guitare et au tenbura bulgare, Jean-Michel Veillon aux flûtes, Marthe Vassallo au chant : trois pointures de la musique et de la chanson bretonnes ont laissé leurs “Empreintes”, porteuses d’histoires, de répertoires, de styles et d’émotions sur des rythmes enjoués et avec des mélodies qui respirent, dans les esprits du public parisien de la Mission bretonne.

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.