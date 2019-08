TRIO IN UNO – Ipê

TRIO IN UNO – lpê

(Quart de lune / La Sauce à son / UVM)

Voici un trio né sous les meilleurs auspices et qui est destiné à faire longtemps parler de lui dans les meilleurs termes. Il faut dire que chacun de ses membres a beaucoup à raconter musicalement, avec un talent étonnant, et qu’Ipê, leur premier album studio en commun tresse un discours harmonique mélangeant à merveille leurs personnalités aussi fortes que diverses.

Il y a d’abord Pablo SCHINKE, originaire de Joao Pessoa, au Brésil, et qui a commencé à jouer du violoncelle à l’âge de neuf ans. Incroyablement doué et ayant déménagé aux États-Unis, il joue rapidement pour le Southern Mississippi Symphony Orchestra, le Gulf Coast Symphony et le Symphony Meridian. Installé à Paris depuis 2012, il se spécialise dans la musique ancienne, prend également des cours de jazz et d’improvisation, mais travaille aussi avec des compositeurs tels que Thérèse BRENET, Philippe HERSANT et Daniel TERUGGI, avec lequel il a collaboré à la création de la pièce électroacoustique Doppie Fontane.

José FERREIRA est également originaire du Brésil, et plus exactement de São Paulo. Ayant appris à jouer de la guitare en autodidacte, il nourrit cette passion en voyageant à travers le monde. En 1999, il forme avec Ricardo MELLO le duo de guitares DUOBA, qui part aux États-Unis et enregistre deux albums, Soundfower en 2001 et Latitude en 2003. En 2005, il sort son premier album solo, Violão e Cordas, autrement dit “Guitare et Cordes”. Depuis, il a fait des concerts en France, en Russie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, aux États Unis, au Paraguay et au Brésil, bien sûr.

Il y a enfin Giulia TAMANINI, née en 1988 à Trento, en Italie, et qui a commencé à étudier le saxophone à l’âge de huit ans avant d’obtenir son diplôme du conservatoire en septembre 2010 avec les félicitations du jury. Depuis, elle se produit au sein de diverses formations de musique de chambre alliant saxophone et piano ou saxophone et vibraphone, et participe encore à des quatuor de saxophones. Sa rencontre avec le guitariste brésilien José FERREIRA donne naissance en 2012 à la formation DUO IN UNO, qui devient TRIO IN UNO quand Pablo SCHINKE y participe.

En 2015, ils enregistrent en trio leur premier album, Lilas, qui est tout simplement un témoignage live de la fantastique musique qu’ils produisent ensemble et qu’ils jouent depuis sans discontinuer dans de prestigieuses salles parisiennes telles que le New Morning, le Studio de l’Ermitage, le Sunset-Sunside, ainsi qu’à l’international, en Europe et dans le monde entier.

Avec Ipê, le trio, augmenté par endroits de cordes, de percussions supplémentaires et du concours de Vincent SÉGAL, réalise un album d’une finesse musicale exceptionnelle, enrichi des plus authentiques couleurs instrumentales d’un Brésil aussi divers que passionnant. Mélangeant la saveur et la spontanéité de la musique populaire à l’expressivité de la musique classique, ils arrangent et interprètent la musique de grands compositeurs du Brésil comme Egberto GISMONTI, Sergio ASSAD, Hermeto PASCOAL, Marco PEREIRA, Heitor de VILLA-LOBOS, Hamilton de HOLANDA ou encore Radamés GNATTALI.

Ensemble, les trois musiciens construisent un groupe uni, dense et solide, où le son du violoncelle s’allie à celui de la guitare à sept cordes et du saxophone, ne formant alors plus qu’un seul corps sonore, unique, chaleureux et infiniment raffiné.

Frédéric Gerchambeau

