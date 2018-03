TritOnline : la nouvelle arme culturelle du Triton

Créé par les frères Jean-Pierre et Jacques Vivante, fondateurs du groupe Vortex dans les années 1970, le Triton accueille depuis 18 ans des concerts de jazz, musique improvisée, musiques progressives, musiques du monde, chanson…

La petite salle de concerts associative située aux Lilas, à quelques minutes de Paris, est devenue un « club de jazz » réputé et un véritable complexe culturel : un studio d’enregistrement, un studio de répétition, un label qui a sorti à ce jour une quarantaine de disques, une seconde salle de concerts inaugurée en 2013 et un restaurant associatif servant également de galerie d’expositions. Depuis 2015, Le Triton a rendu son site plus convivial et y propose une Web-TV avec des interviews d’artistes, des documentaires et des concerts.

Touché par la suppression des contrats aidés et le manque de subventions, et de ce fait menacé de fermeture, Le Triton a bénéficié de concerts de soutien de nombreux artistes : Magma (3 soirées fin janvier), Joëlle Léandre et Elise Caron, Bojan Z et Julien Lourau, Band of Dogs avec Andy Emler, Michel Portal & Théo Ceccaldi.

En 2018, Le Triton innove et élargit ses activités en lançant un service de vidéo à la demande (VOD) payant : TritOnline.

L’offre se décline en 3 formules d’abonnements :

Abonnement Mensuel VOD : pour 6 euros, un accès illimité à toutes les vidéos pour 1 mois.

Abonnement Annuel VOD : pour 55 euros, un accès illimité à toutes les vidéos pour 1 an.

Abonnement Annuel VOD + PASS concerts : pour 185 euros, un accès illimité pour 1 an à toutes les vidéos et à tous les concerts au Triton (sauf tarifs F et S, voir les conditions sur le site).

Les abonnements peuvent être souscrits sur cette page : http://vod.letriton.com/offres-abonnement.

Si vous souhaitez aider Le Triton, vous pouvez également faire un don à l’association. Il vous sera délivré un reçu ouvrant droit à des déductions fiscales.

LE TRITON

11 bis, rue du Coq Français – 93260 LES LILAS

Métro Mairie des Lilas – Billetterie / Renseignements : 01 49 72 83 13

Site : http://www.letriton.com/