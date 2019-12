uDu au Théâtre de l’Ogresse à Paris, novembre 2019

uDu

au Théâtre de l’Ogresse à Paris,

le 7 novembre 2019

C’est dans la salle d’un fort sympathique restaurant-théâtre associatif du XXe arrondissement de Paris, l’Ogresse – qui fêtait ses 20 ans d’existence – que le groupe uDu a donné son tout premier concert en France. Ce concert fut suivi par deux autres dans l’hexagone à Oranges et à Aimargues. Cette mini-tournée était organisée par l’agence de production et de diffusion Altan-Art, spécialisée dans la scène musicale traditionnelle de Sibérie.

uDu est formé de deux artistes bouriates et de deux artistes lituaniens qui se sont rencontrés… au Kazakhstan, lors du festival Spirit of Tengri.

Formé par Alexander ARKHINCHEEV (SHONO BAND) à la vièle morin-khuur, à la guimbarde et au chant diphonique, Laurita PELENIUTE au chant, au tambour et à la shruti box, Tadas DESUKAS au violon, à la mandoline et à la guitare et Konstantin TORKASKY aux percussions, uDu a présenté un répertoire ethno-folk dans lequel les histoires humaines sont reliées à des symboles naturels : une femme est une rivière, une herbe dans la steppe représente la force de résistance du peuple bouriate, un arbre représente la structure du monde et la richesse de la nation balte, etc.

La Bouriatie et la Lituanie sont séparées par de nombreux kilomètres, mais les chants et les musiques d’uDu révèlent un même lien très fort avec la nature. La combinaison du chant de gorge sibérien avec les chants baltes païens dévoilent des racines communes entre les peuples bouriate et lituanien.

Le terme “udu” renvoie à l’ancien sanskrit ; il désigne “l’eau sacrée de la Terre”, qui relie tous les êtres humains. uDu, c’est donc une proposition de reconnexion avec notre être profond doublée d’une envoûtante combinaison artistique.

* CD (EP) : uDu – uDu (CPL Music)

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Pages : http://altan-art.com/about/udu/

https://www.facebook.com/UDUband/

Page label : https://cpl-musicshop.de/eigene-labels/cpl-music/669/udu-udu

 

