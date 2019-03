UKANDANZ au Point Éphémère à Paris, décembre 2018

UKANDANZ

au Point Éphémère à Paris,

le 15 décembre 2018

Ce soir-là, comme d’autres soirs automnaux, ni le temps humide et pisseux, ni les circonstances, ni les “risques de…” n’incitaient à “monter sur Paris”. Mais quand Paris parvient, par l’entremise de son Point éphémère, à vous parachuter dans une Éthiopie aussi brûlante que radieuse, on se dit que les miracles existent. Celui-ci s’appelait UKANDANZ.

Mis en veilleuse depuis deux ans, le groupe ethno-rock expérimental et gravement groove est apparu dans une nouvelle mouture. Le guitariste Damien Cluzel, le saxophoniste Lionel Martin et l’immense chanteur Asnake Guebreyes, au timbre aussi impressionnant que son jeu d’épaules, en sont toujours les chevilles ouvrières, mais la basse a disparu au profit d’un synthé basse analogique tenu par Adien Spirli et la batterie, assurée par Yann Lemeunier, s’est parée de sonorités électro.

Le temps de s’adapter, on réalise que la musique, si elle est un poil moins tranchante et explosive qu’à l’époque d’Awo, reste toujours aussi prenante, hypnotique et suscite toujours autant l’envie de gigoter dans tous les sens en dépit des chausse-trappes rythmiques dont elle est constamment truffée.

UKANDANZ ? Oui, c’est toujours possible, et… “ça continue” ! Autrement dit, Yeketelale, comme le dit le nouvel album, dont le groupe fêtait la toute récente sortie et a joué de larges extraits.

Lire notre chronique du CD Yeketelale.

Article : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

??? ???

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.