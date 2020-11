Un étranger nommé ZABOITZEFF…

C’est un vendredi 13 (novembre 2020) qu’est sortie la 27e production discographique du compositeur et multi-instrumentiste Thierry ZABOITZEFF (ex-ART ZOYD, ARIA PRIMITIVA), nommée Professional Stranger et conçu autour du projet Long Life, une chorégraphie de l’Editta Braun Company qui sera crée à Salzbourg (A) en février 2021.

Cet album est un nouveau défi pour le “Dr. ZAB”, en ce qu’il explore de nouveaux espaces visuels et sonores et s’écarte quelque peu de l’image de l’artiste associée à la scène rock expérimentale ou contemporaine. Il y joue tous les instruments et a écrit toutes les compositions, à l’exception de deux reprises.

« Professional Stranger souligne une fois de plus mon désir de n’appartenir vraiment à aucun courant, aucune école. (…) Ne rien m’interdire sous prétexte d’appartenir à tel ou tel courant musical. » (sic) Il faut donc s’attendre à des surprises…

Professional Stranger est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Ce choix éditorial exclusivement numérique s’est d’autant plus imposé durant cette crise sanitaire que nous connaissons actuellement.

Pour en savoir plus :

https://fanlink.to/professional-stranger

https://thierryzaboitzeff.bandcamp.com/album/professional-stranger