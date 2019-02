Un nouveau coffret pour Peter HAMMILL ? Pas encore, pas maintenant !

La publication, il y a quelques semaines, de l’album live X/Ten, qui reprenait les chansons de l’album From the Trees, était l’arbre qui cache la forêt. En effet, Peter HAMMILL a annoncé la parution imminente d’un coffret titré Not Yet, Not Now, comprenant 8 CD live et un livret de 24 pages.

Entre novembre 2017 et mai 2018, le “thin man” avait entamé une tournée européenne qui l’a mené de la Grande-Bretagne en Allemagne, de l’Italie aux Pays-Bas en passant par la Belgique (tout en évitant soigneusement la France !). Peter HAMMILL en avait profité pour élargir son répertoire – qui était déjà considérable – et interpréter au total une centaine de chansons qui couvrait toute sa (longue) carrière.

Le coffret Not Yet, Not Now comprendra trois concerts en Allemagne (Berlin, Nurnberg, Dortmund), un concert en Italie, un autre en Grande-Bretagne, plus une sélection d’extraits de concerts dans d’autres pays sur les trois autres CD.

Peter HAMMILL laisse entendre que, de son propre aveu, certaines versions live sont absolument “exceptionnelles” (sic) même si (heureusement) imparfaites.

Paraissant sept ans après la sortie du coffret de sept CD Pno, Gtr, Vox Box, Not Yet, Not Now (“pas encore, pas maintenant”) marque un tournant dans la carrière scénique de Peter HAMMILL. Bien qu’il n’ait pas annoncé son retrait de la scène, la perspective de futures tournées en Europe semble s’amenuiser du fait du prochain Brexit.

Et singulièrement, ce coffret – qui sera le dernier de son genre – sortira (en édition limitée) le jour même où doit avoir lieu le Brexit, soit le 29 mars prochain!

Les pré-commandes sont déjà ouvertes sur le site Sofa Sound:

http://sofasound.com/orders3.htm#NotYetBox