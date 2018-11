Un nouvel album de taille pour John GREAVES

L e compositeur, chanteur, bassiste, pianiste John GREAVES, connu pour ses hauts faits d’armes dans diverses musiques de pointe, a réalisé un nouvel album, Life Size, contenant douze chansons, certaines inédites et d’autres anciennes mais réarrangées (dont une composée par Robert Wyatt).

Ces chansons sont interprétées en français, en anglais et en italien. Outre la voix de John, on y entend aussi trois voix féminines, celles de Valérie Gabail, Annie Barbazza et Himiko Paganotti. Le casting est complété par une belle brochette de musiciens : Olivier Mellano et Jakko Jakksyk (de King Crimson) aux guitares, Vincent Courtois au violoncelle, Sophia Domancich au piano traité, Zeena Parkins à la harpe, Matthieu Rabaté à la batterie, Lino Capra Vaccina aux percussions et plein d’autres encore.

Life Size sortira sur le label Manticore, celui-là même qui, dans les années 1970, avait assuré la promotion du groupe Emerson, Lake et Palmer et qui a été récemment réactivé à la demande de feu Greg Lake.

L’album sortira en CD (1000 exemplaires) et en LP (500 exemplaires) le 30 novembre prochain.

On peut le précommander ici .