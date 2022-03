Une archive live de SOFT MACHINE se fait faire un (face)lifting

15 vues

Le label américain Cuneiform Records annonce la sortie d’un coffret live de SOFT MACHINE comprenant 1 DVD et 2 CD (ou 1 DVD + 2 LP), couvrant la période où la formation du groupe était celle comprenant Mike Ratledge, Hugh Hopper, Elton Dean, Lyn Dobson et Robert Wyatt. Ce quintette, qui n’a duré que quelques semaines, est celui qui a enregistré le mythique album Third et est généralement considéré comme correspondant à l’apogée créative de SOFT MACHINE.

Le DVD comprend la captation vidéo d’un concert qui a eu lieu le 2 mars 1970 au Théâtre de la musique, à Paris (soit il y a 52 ans exactement). Issu des archives de l’INA, ce document avait déjà fait l’objet d’une parution en 2009 (voir notre article Backwards, une rétrospective live (2e Partie : 1er semestre 1970), mais la version présentée ici bénéficie d’une meilleure qualité d’image et d’une bande-son améliorée et débarrassée de ses maladresses de montage, du genre ruptures brutales et autres faux applaudissements.

Le CD 1 contient l’enregistrement audio de ce même concert, dans une qualité stéréo là aussi améliorée, et le CD 2 offre un enregistrement professionnel inédit du concert donné par le groupe au Concertgebouw d’Amsterdam le 17 janvier 1970.

Indispensable à tout fan averti de la « machine molle » qui souhaiterait ajouter une pièce de choix au puzzle de l’histoire « live » du groupe, Facelift France and Holland sera disponible dès le 25 mars prochain.

Facelift France and Holland | Soft Machine | Cuneiform Records (bandcamp.com)

Partager : Twitter

Facebook