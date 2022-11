Une douzaine de MUFFINS dans une seule boîte !

19 vues

Issu de la scène musicale de Washington DC, dans le Maryland, le groupe américain THE MUFFINS s’est distingué au milieu des années 1970 en pratiquant une musique progressive fusionnant l’influence de l’école anglaise dite de Canterbury (Soft Machine, Henry Cow, National Health) avec la scène américaine du jazz avant-gardiste et des musiques improvisées (Sun Ra, Miles Davis, The Art Ensemble of Chicago, Anthony Braxton).

De 1974 à 1981, le groupe, formé de Dave Newhouse, Paul Sears, Tom Scott et Billy Swann, a enregistré des albums devenus référentiels comme Manna/Mirage, Air Fiction et 185 (on peut y ajouter l’album d’archives publié en 1985, Open City) et s’est également fait connaître en jouant sur une face de l’album Gravity de Fred FRITH (lequel n’a jamais tari d’éloges à leur sujet).

THE MUFFINS ont connu un nouveau cycle créatif de 1993 à 2015 avec une formation identique (et de nombreux invités, dont Marshall Allen, du Sun Ra Arkestra) et a enregistré d’autres disques (Bandwith, Double Negative, Palindrome, Mother Tongue…). Parmi leurs performances scéniques notables, citons leurs passages à des festival de renom comme Sonic Circuit, NEARfest, ZU Festival, Villa Cellimontana Jazz Festival et le Rock in Opposition France Event (en 2009).

Plusieurs de leurs albums sont parus ou ont été réédités par le vaillant label Cuneiform Records, qui s’est récemment lancé – avec la collaboration du groupe bien entendu – dans un projet d’envergure, à savoir la publication d’un coffret de douze albums des MUFFINS comprenant des enregistrements studio et live entièrement inédits datés de 1975 à 2010 !

Baptisé Baker’s Dozen, cet ambitieux coffret, outre douze CD audio, contient un DVD (concert au NEARfest en 2005) et un livret substantiel, bref de quoi passer en revue tout le parcours du groupe. La sortie officielle est fixée au 18 novembre 2022.

Evidemment, ce coffret coûte un bras et le label Cuneiform Records n’est hélas plus distribué en France, mais pour les amateurs de musique libre, exigeante et foisonnante, c’est un Saint-Graal exceptionnel (et en tirage limité), dont on peut écouter un extrait et que l’on peut commander ici : https://cuneiformrecords.bandcamp.com/album/bakers-dozen

