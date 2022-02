Une troisième maison pour Emmanuelle PARRENIN

13 vues

La vielliste et chanteuse Emmanuelle PARRENIN s’apprête à clore sa trilogie des « Maisons », commencée en 1977 avec Maison Rose (synthèse de dix ans de parcours folk et d’exploration des sonorités traditionnelles), et poursuivie en 2011 avec Maison Cube, une nouvelle aventure folk mâtinée de psychédélisme, de jazz et de chamanisme.

Un troisième album est en effet sur le point de paraître : Targala, la maison qui n’en est pas une, est inspiré en partie par son voyage aux portes du désert, où Emmanuelle s’est retrouvée bloquée au début du confinement, et où elle a fini par devenir amie avec le paysage, les pierres et le sable, en constant changement.

Audacieux et hors du temps, Targala, la maison qui n’en est pas une nous emmène dans des méandres psychédéliques, pour revenir à des moments fragiles et acoustiques. On y retrouve plusieurs artistes avec lesquels Emmanuelle PARRENIN a collaboré ces dernières années : Étienne Jaumet et Cosmic Neman du groupe Zombie Zombie, Eat Gas, Paulie Jan, Peter Combard, Léo Margue, Quentin Rollet, Gaspar Claus et Philippe Foch.

Targala, la maison qui n’en est pas une sortira le 18 mars 2023 sur Johnkôôl Records. Un single extrait de l’album, La Rêvelinière, sera disponible dès le 18 février prochain.

