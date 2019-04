VAK – Budo

VAK s’adonne à la musique zeuhl. Ici, il y a les initiés, qui savent, et qui se régalent d’avance, et les autres, ceux et celles qui ne connaissent pas MAGMA et son univers. Zeuhl est un mot inventé par Christian VANDER pour décrire et nommer le style musical très caractéristique développé par son groupe, un mélange d’avant-garde expérimentale mêlée d’un jazz-rock d’une ampleur symphonique bâti à la fois des improvisations débridées et sur ostinatos hypnotiques à force de répétitions et où la mélodie la plus pure côtoie la dissonance la plus étrange.

Tout cela est tellement codifié que le terme zeuhl globalise, cristallise même, à lui seul toutes ces notions souvent aussi opposées que complémentaires, comme le yin et le yang d’une musique toujours en révolution, sans cesse à réinventer.

Certains se sont demandé pourquoi un groupe tel que VAK fait dans la zeuhl alors que le maître absolu du genre en restera à jamais MAGMA. Mais parce que la zeuhl, justement, est infinie, terrain de jeu sans limite de tous les expérimentateurs audacieux et passionnés. Et de l’ardeur et du savoir-faire, VAK en a à revendre.

Groupe français formé en 2008 autour de son batteur, Vladimir MEJSTELMAN, à l’image de MAGMA, la formation s’éloigne cependant suffisamment de son mythique modèle pour nous offrir des harmonies et des climats différents, encore que tout aussi riches et puissants.

À la vérité, VAK ne reprend pas tous les codes de la zeuhl. La musique est moins solennelle, et sans langage inventé. La seule voix est celle, aérienne, d’Aurélie SAINTECROIX, qui nous transporte de ses simples mais magnifiques vocalises (en sanscrit, vak, c’est la voix !). Joël CROUZET à la basse et à la guitare, et Alexandre MICHAAN aux claviers abattent aussi un boulot de dingue, fait d’autant de maîtrise instrumentale époustouflante que de somptuteuse créativité.

En fait, VAK ne fait que s’appuyer sur la zeuhl pour construire son propre style, lui aussi extrêmement pointu, mais plus libre dans ses conventions et ses rouages.

