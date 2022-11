VAN DER GRAAF GENERATOR à nouveau dans le « bain »

40 vues

Reportée plusieurs fois à cause de la pandémie, la tournée anglaise puis européenne de VAN DER GRAAF GENERATOR a finalement pu avoir lieu au premier semestre 2022 (bien que la portion européenne ait été écourtée suite aux problèmes de santé de Peter HAMMILL). Le dernier concert au Royaume-Uni s’est tenu à Bath, dans la salle appelée The Forum, le 1er mars 2022 (la tournée européenne n’ayant débuté que fin avril). Par chance, ce concert a été enregistré et filmé, et il va faire l’objet d’une parution sous forme de coffret comprenant 2 CDs, un Blu-Ray vidéo (5.1 Surround Sound) et un DVD vidéo.

The Bath Forum Concert est le premier album live entièrement contrôlé par le groupe, et montre que Peter HAMMILL, Hugh BANTON et Guy EVANS n’ont pas perdu la main après plusieurs années sans concerts (de 2013 à 2021).

De plus, VDGG étant connu pour ne pas jouer exactement le même répertoire d’un concert à l’autre, sa performance à Bath en mars 2022 a été marquée par l’inclusion dans la set-list de pièces que le trio n’avait encore jamais joué ou très rarement, comme La Rossa, Masks, House with no Door et A Louse is not a Home, à côté des usuels classiques des 70’s comme Childlike Faith in Childhoood’s End, Man-Erg et de pièces emblématiques composées depuis son retour en 2005, à savoir Over the Hill, Interference Patterns, Every Bloody Emperor, et quelques morceaux de son dernier album en date, Do Not Disturb, que le groupe n’avait pas encore eu l’occasion de jouer sur scène (Alfa Berlina, Room 1210 et Go). C’est peu dire que la set-list de ce concert à Bath fut plus enthousiasmante que celle jouée lors la première date de la tournée européenne démarrée en avril 2022 à Paris…

Que les fans s’arment d’un peu de patience, car The Bath Forum Concert sortira chez Cherry Red le 1er mars 2023.

Pour les pré-commandes, ça se passe ici : https://www.cherryred.co.uk/product/van-der-graaf-generator-the-bath-forum-concert-2cd-blu-ray-dvd-box-set-4-disc/

