VAN DER GRAAF GENERATOR en concert confiné

Comme de nombreux autres groupes et artistes, VAN DER GRAAF GENERATOR a dû annuler les concerts de sa tournée d’anniversaire européenne prévue de mars à mai 2020 en raison de la crise sanitaire globale. Plusieurs dates ont ainsi été reportées en septembre et en octobre prochains, mais sans garantie aucune qu’elles soient finalement maintenues, le groupe ne sachant pas encore s’il pourra effectuer ses répétitions avant d’entamer cette tournée. Et de toutes façons, bon nombre de spectateurs ne seront pas disponibles pour ces nouvelles dates et devront se faire rembourser leurs billets. Les 50 ans de VAN DER GRAAF GENERATOR paraissent donc bien compromis !

Une autre solution a cependant été privilégiée : faire un concert en mode confinement qui serait diffusé à travers les réseaux sociaux. L’idée a suivi son cours et a failli se réaliser dans les derniers jours du mois de mars, mais des problèmes techniques ont finalement contraint le trio à abandonner la perspective de se faire filmer en direct, au grand dam de tous leurs fans qui auraient pu ainsi suivre le concert sur facebook tout en restant chez eux.

Néanmoins, l’idée n’a semble-t-il pas été totalement abandonnée puisque, selon un cercle très restreint de fans italiens apparemment très proche du groupe, Hugh BANTON, Guy EVANS et Peter HAMMILL se sont bel et bien enregistrés selon la formule déjà éprouvée par Peter HAMMILL et Roger ENO pour leur album The Appointed Hour il y a quelques années, qui avait consisté à s’enregistrer en direct chacun chez soi à une heure précise, sans savoir ce que faisait l’autre, et à mélanger ensuite les bandes. Sauf que, pour VDGG, les trois musiciens, qui avaient prévu de jouer un répertoire prédéfini, ont pu chacun entendre ce que faisait les autres et ont pu ainsi jouer en direct live tout en se trouvant à des kilomètres les uns des autres !

À défaut d’un document vidéo, c’est donc un enregistrement audio que le trio vandergraafien s’apprête à publier d’ici quelques semaines en digital, CD et LP, en compensation de la tournée qui a été annulée. Ce double album devrait paraître sous le titre The Containment Concert.

La set-list de cet album live est même déjà connue et a été conçue d’après les circonstances. Le concert démarrerait ainsi par un set solo de Peter HAMMILL comprenant des versions acoustiques de My Room (Waiting for Wonderland), House with no Door, Solitude, Been alone so long, Time to Burn, Patient, Torpor, Time Heals et A Way Out, puis BANTON et EVANS le “rejoignent” pour le reste du concert.

Parmi les classiques joués, on retrouverait Darkness, Masks, A Place to Survive, Refugees, The Sleepwalkers, Still Life, A Louse is not a Home et des pièces plus récentes comme Drop Dead et (We are) Not Here. Le dernier album en date, Do Not Disturb, n’a pas été oublié non plus puisqu’on retrouvera dans ce live les morceaux Room 1210 et (Time to let) Go. Enfin, la cerise sur le gâteau de ce disque live sera une version remaniée du classique Lemmings, occasionnellement renommé Pangolins.

Aucune date de sortie pour The Containment Concert n’a été communiquée pour l’instant compte tenu de la conjoncture, mais on croise les doigts pour qu’il soit disponible d’ici l’été prochain !

www.vandergraafgenerator.co.uk