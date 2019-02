VAN DER GRAAF GENERATOR : la bombe aérosol grise pulvérise encore!

Si VAN DER GRAAF GENERATOR ne semble pas pressé de fêter ses 50 ans d’existence sur scène comme sur disque, d’autres se chargent de le faire à sa place !

C’est ainsi que, pour fêter les 50 ans du premier album de VDGG, The Aerosol Grey Machine (1969), le label anglais Esoteric Recordings (branche de Cherry Red Records) a eu l’idée (fort lucrative) de le rééditer. Une précédente édition CD avait déjà été effectuée par Repertoire Records (avec en bonus le premier 45 Tours du groupe), puis une autre par Peter HAMMILL lui-même sur son label FIE! (avec d’autres bonus inédits) puis encore une autre (avec encore plein de bonus) par Lumpy Gravy Records. Mais cette nouvelle réédition est “collector” !

Elle contiendra en effet l’album en support vinyle 180 gm avec la pochette anglaise abandonnée à l’époque, le single vinyle People You Were Going to/Firebrand ainsi qu’un double CD comprenant l’album en version remastérisée ainsi qu’un CD bonus incluant les deux chansons du single susnommé, deux démos inédites de 1967 (Sunshine, Firebrand) et une session live à la BBC de novembre 1968 durant laquelle le groupe a joué People You Were Going to, Afterwards, Necromancer (tous trois déjà parus dans l’album live à la BBC After the Flood et dans le coffret The Box) et Octopus.

Un livre comprenant des photos (forcément) inédites et un essai de Sid Smith incluant un entretien avec Peter HAMMILL, ainsi qu’un poster signé par ce dernier compléteront cette édition à l’usage des fans collectionneurs, à paraître le 26 avril prochain.

Les pré-commandes se font ici :

www.cherryred.co.uk/product/van-der-graaf-generator-the-aerosol-grey-machine-50th-anniversary-edition-2cd-gatefold-180-gram-lp-7-inch-single-limited-edition-deluxe-boxset/