VONO – Dinner für 2

(Bureau B)

Ce document aurait pu tomber dans l’oubli sans l’existence d’un label comme Bureau B qui a le mérite de nous dénicher toutes sortes de petits trésors de fabrication allemande. VONO est un duo réunissant deux frères nommés Norbert et Volter SCHULTZE. Ils ont sorti leur premier disque en 1982 sur le fameux label Sky Records (CLUSTER, TIETCHENS, ROTHER, SCHNITZLER). Dinner fûr 2 est une invitation à découvrir une musique minimaliste plutôt radicale créée à l’aide d’un unique instrument, le Jupiter 8.

Les chansons et les quelques pièces instrumentales forment un album intense de pop électro, assez sombre, mais qui s’avère au final très dansant. Pour avoir une idée plus précise de leur univers, nous pouvons les rapprocher de ce qu’a pu faire à la même époque un autre duo mythique à savoir DAF avec DELGADO et GORL.

La musique qui se balance sur des rythmes machiniques, est des plus répétitives comme vous pouvez vous l’imaginer. Son originalité est d’être d’une simplicité des plus séduisantes. C’est ce qui fait la force et le principal atout d’un tel disque. Nous avons l’impression que ces compositions ont été écrites dans l’urgence. Les deux frères ont décidé d’aller à l’essentiel avec peu d’éléments sonores. C’est finalement efficace même si parfois, nous avons l’impression que cette limite imposée par le seul Jupiter 8 réduit à la longue le champs des possibilités soniques. Malgré tout, nous nous laissons captiver par cette musique aux effluves particulières.

Ce disque délivre des ambiances électroniques rythmées, martiales ou au contraire parfois plus douces. Nous découvrons là de pures mélodies froides et robotiques sorties des années 1980 et qui sont encore écoutables aujourd’hui. C’est aussi un disque imprégné d’une forte germanité comme les groupes krautrock d’antan et les formations de la new-wave allemande ; une germanité dévoilée par les titres et le chant qui se rapproche plutôt ici du parlé.

VONO ne fait pas une musique qui fait rêver comme celle du TANGERINE DREAM du début des années 1980 (Tangram, Logos) ou même n’a rien à voir avec celle de leurs confrères anglais (DEPECHE MODE et ses mélodies naïves du début). Nous sommes au contraire confrontés à cette froide réalité industrielle, à cette Allemagne de l’après-guerre, celle du mur de Berlin et de la Guerre Froide.

VONO délivre des chants modernes et électroniques de l’ère atomique, à la fois incisifs et radioactifs. Nous percevons de grands moments comme avec cette chanson dansante contenant des paroles marquées par un esprit dadaïste évident (Tief im Dschungel) ou ce Nimm Alles Mit où VONO rejoint habilement DAF.

C’est donc un disque à conseiller à tous ceux qui aiment ce genre de musique minimaliste réalisée sans concessions et radicale à tous les niveaux, regroupant quinze titres ne dépassant pas les deux ou trois minutes. VONO est un bien bel exemple de la vague “dark electro-post punk” qui a émergé de la scène allemande à cette époque.

Cédrick Pesqué

Page : https://bureaub.bandcamp.com/album/dinner-f-r-2

Label : www.bureau-b.com/