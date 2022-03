VORTEX se recycle

10 vues

Le label Le Triton réactive le souvenir du groupe français VORTEX, qui a sévi dans les années 1970 dans la sphère des musiques progressives et expérimentales tendance jazz-rock fusion, en rééditant ses deux disques cultes, à savoir le premier éponyme et le second, Les Cycles de Thanatos. Les deux albums avaient été réédités dans un double CD en 2003, mais c’est cette fois en format vinyle qu’ils sont réédités.

« Il y a plus de 45 ans, dans notre ville natale de Lyon, jeunes musiciens aux cheveux longs, sous influence de Bartok, Messiaen, Hendrix, Soft Machine et Magma, nous fondions le groupe Vortex. Après 5 années intenses à avoir sillonné les routes de France et foulé les scènes des festivals les plus prestigieux de l’époque, nous décidions de rejoindre Paris et de mettre un terme à notre vie d’artistes.

À la fin des années 1990, rattrapés par notre passion de toujours, la musique, nous transformions notre imprimerie en lieu culturel de création, d’enregistrement et de diffusion : le Triton. Au contact quotidien de ceux (Christian Vander, Hugh Hopper, Elton Dean, Daevid Allen…) qui nous avaient donné envie de devenir nous-mêmes musiciens quelques décennies plus tôt, et motivés par les demandes pressantes de leurs afficionados, nous rééditions en 2002 un double album de Vortex. En quelques semaines, le stock était écoulé et il ne nous restait alors plus qu’une poignée de galettes des vinyles d’origine sans pochette, bien au chaud cachés dans nos placards. Vingt ans plus tard, un jeune label sud-coréen nous contacte pour nous faire part de leur souhait d’éditer une version collector et inédite des deux vinyles de Vortex. Très émus, c’est sans hésiter que nous leur donnions notre accord. Quelle fût notre surprise et notre joie en découvrant le magnifique travail qu’ils avaient accompli… Alors, aux jeunes et aux moins jeunes adeptes de la musique de Vortex, aux avisés et aux profanes, aux collectionneurs et aux curieux : ces vinyles sont pour vous ! »

Jean Pierre Vivante et Jacques Vivante

