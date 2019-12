Yann-Fanch KEMENER, Florence PAVIE, Aldo RIPOCHE – Dialogues

Après six ans de collaboration, deux albums (le mini-CD An Eur Glaz et l’album An Dorn) et de nombreux spectacles à travers toute la France, le duo que forment le chanteur breton et passeur de mémoire Yann-Fanch KEMENER et le violoncelliste de formation classique Aldo RIPOCHE s’élargit avec l’arrivée de la pianiste Florence PAVIE. L’ajout d’un piano ne manque pas de rappeler le duo formé par Yann-Fanch KEMENER avec le pianiste de jazz Didier SQUIBAN, mais la comparaison s’arrête là, puisque Florence PAVIE est issue, comme Aldo RIPOCHE, du milieu classique.

Ce nouvel album, Dialogues, est issu du nouveau spectacle créé et présenté au Théâtre de Cornouaille à Quimper en mars 2006, qui sera repris, presque un an plus tard, au Théâtre de la Ville à Paris les 10 et 11 mars 2007. Il s’agit de nouvelles adaptations de thèmes traditionnels bretons, principalement issus du Barzaz Breizh et de chants collectés par Yann-Fanch KEMENER lui-même pour ses Carnets de Route.

Les arrangements, construits comme des Dialogues entre les trois instruments (la voix, le piano et le violoncelle) sont somptueux, tout en douceur et en finesse. La voix de Yann-Fanch KEMENER, plus théâtrale que jamais, que ce soit au chant ou à la lecture de textes (La Prophétie de Gwenc’Hlan), resplendit dans cette formation en trio.

Le violoncelle crée des ambiances variées, allant du dramatique voire du funèbre (Markiz Pont-Kellek) à l’apaisement et à la légèreté (Silvestrig), en passant par le mystère (Galv An Dans, où l’on s’attend presque à voir s’envoler l’instrument), ambiances accentuées par le piano.

Florence PAVIE et Aldo RIPOCHE, par ailleurs habitués à se produire ensemble en formation de musique de chambre, nous livrent quelques superbes duos instrumentaux, notamment deux morceaux qui ne sont pas issus de la tradition bretonne mais de deux compositeurs classiques du début du siècle dernier : Prayer, du Suisse Ernest BLOCH, et Le Druide, du Breton Adolphe MAHIEUX.

Dialogues est bien plus qu’un recueil de chants bretons superbement arrangé : il est à lui seul une œuvre poétique.

Sylvie Hamon

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°30 – mars 2007)