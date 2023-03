Yann-Fañch KEMENER : un album inédit avec DIÈSE 3

16 vues

En 2008, le chanteur breton Yann-Fañch KEMENER, le violoncelliste Aldo RIPOCHE et le trio DIÈSE 3, formé du clarinettiste Étienne CABARET, du violoniste Pierre DROUAL et du guitariste Antoine LAHAY, se rencontraient à l’occasion d’un concert et, l’année suivante, créaient le spectacle Amzer autour d’un répertoire de gwerzioù et de marches. Ces chansons ont ensuite été enregistrées en 2012 pour un projet d’album qui n’a pas abouti à l’époque, chacun étant trop pris par ses activités respectives.

Yann-Fañch KEMENER ayant quitté prématurément ce monde le 16 mars 2019, il aurait été dommage que ces enregistrements restent oubliés. Ils sortent enfin sous forme d’un CD digipack de neuf titres, grâce à la Compagnie des Musiques Têtues, collectif de « producteurs de musiques en circuit court » (qui a déjà sorti des albums de CABARET/ROCHER, Youenn LANGE, Antoine PÉRAN, NIRMAAN, DUO DU BAS…). DIÈSE 3 et Yann-Fañch KEMENER sont accompagnés sur ces enregistrements par Dylan JAMES à la contrebasse et au kayam par Jean-Marie NIVAIGNE, qui a pris également en charge la prise de son et le mixage du disque.

Amzer est disponible dans la boutique du label Musiques Têtues :

https://musiquestetues.com/boutique/

De plus, la création Amzer devrait prochainement revivre sur scène, porté par la voix d’Annie EBREL et DIÈSE 3 en version orchestrale. À suivre…