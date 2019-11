Yé Lassina COULIBALY – Djembé, Burkina Faso

(Cinq Planètes/L’Autre Distribution)

Comme le titre l’indique, c’est bien de djembé qu’il s’agit ici, et sous toutes ses couleurs, dans une approche à la fois traditionnelle, mais, surtout, très personnalisée de Yé Lassina COULIBALY. Ce musicien et danseur, originaire du Burkina Faso a joué très tôt de cet instrument aux vertus thérapeutiques, en animant mariages, baptêmes et spectacles.

Ensuite, en 1987, il vient en France et enseigne à Bourges. Il y forme un groupe, YAN KADI FASO, qu’on retrouvera dans des festivals et concerts en France. Après un “retour aux sources” au Burkina Faso, il développe davantage sa technique et sa connaissance de l’instrument.

Il nous livre ici une très belle démonstration des possibilités du djembé, un langage très nuancé, exprimant, avec justesse, les pensées et textes de COULIBALY, tels qu’ils sont notés dans le livret. Le djembé parle à travers lui et nous transmet son message : “paroles anciennes”, les ancêtres, un “manifeste” pour le développement de son pays, pour une vie plus saine, contre l’excision, contre la désertification de son pays….

Et le djembé, sous ses doigts et mains, exprime ses pensées, toute cette “révolte” en lui. Musicien et tambour ne forment plus qu’un, dans un langage musical et spirituel commun.

Ce djembé solo, à la fin de ces dix morceaux, aura permis de mieux connaître à la fois l’instrument, le musicien et la vie au Burkina Faso.

Marie-Paule Bonné

Site : www.yelassina.com/accueil/

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°11 – octobre 2002)