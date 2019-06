Youri DEFRANCE : du blues chamanique sous un dôme du tonnerre

S’il n’a pas pu donner de suite discographique à son CD Ongod, paru il y a deux ans, l’artiste globe-trotter Youri DEFRANCE continue à faire vivre sa musique au présent et dans l’instant, hors des circuits conventionnels de diffusion. Revenu d’une tournée en Italie et en Slovénie en mars dernier, toujours sur la brèche entre deux voyages initiatiques chez des chamanes de Mongolie, il a axé son prochain cap artistique sur 2020, avec un projet de ciné-documentaire-concert qu’il a d’ores et déjà présenté dans les Côtes-d’Armor au mois de mai dernier.

Intitulé Shamanic Blues, ce documentaire relate la rencontre et l’expérience initiatique de Youri avec une tribu Tsataan de Mongolie. Notre blues(cha)man des steppes souhaite doubler sa projection d’un concert qui sera l’occasion pour les spectateurs/auditeurs de vivre un moment unique et introspectif.

Ce ciné-concert sera donc projeté à 360° sous une “bulle”, un dôme contemporain de type “wigwam” pouvant accueillir soixante “happy few” en plein cœur d’une forêt proche de sites telluriques.

Youri DEFRANCE a évidemment besoin de soutien pour monter ce projet, et a lancé un financement participatif.

Pour en savoir plus : https://youridefrance.com/2019/06/06/shamanic-blues-projet-dome-2020/

Un avant-goût de ce projet ciné-dôme est à visionner ici :

Amateurs de musique vivante et transcendante, vous savez ce qu’il vous reste à faire !

Pour les dons, c’est ici :

https://www.paypal.com/donate/?token=JhFdgL4bTVfNhSTECdsI1ZyQ-qWyYfNMHicK8lkJtUDaT6Y2LhqAgTJKZjDu2EAV0r2zQG&country.x=FR&locale.x=FR

