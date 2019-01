YOZAKURA au Jardin d’Acclimatation à Paris, octobre 2018

YOZAKURA

au Grand Matsuri du Jardin d’Acclimatation à Paris,

le 20 octobre 2018

Programmé en marge du Grand Matsuri de l’événement culturel Japonismes 2018 (en partenariat avec l’association Art Levant), l’ensemble YOZAKURA s’est spécialisé dans l’interprétation des minyo, ou chants folkloriques japonais assez enjoués et relevés et qui racontent des scènes de la vie quotidienne dans chaque région de l’archipel.

YOZAKURA est constitué d’Emiko Ota au chant et au tambour, de Sawada Harugin (Sylvain Diony) au shamisen et au chant, en compagnie des danseuses Aya Asuda et Moe Watanabe.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://www.emikoota.com/yozakura.html

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.