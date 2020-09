YOZAKURA et le duo MELTING POT, au Jardin de la Maison Foujita à Villiers-le-Bâcle (91), le 21 juin 2020

YOZAKURA et le duo MELTING POT

Fête de la Musique au Jardin de la Maison Foujita,

à Villiers-le-Bâcle (91),

le 21 juin 2020

Écouter de la VRAIE musique LIVE “in situ” le jour de la “Teuf de la Zikmu” en 2020 après trois mois de confinement et un déconfinement régional “progressif” qui n’en finissait pas de finir relevait de la gageure, mais… ÇA A ÉTÉ POSSIBLE ! (Et dans le respect des normes sanitaires en vigueur !)

Cela s’est passé à Villiers-le-Bâcle, dans l’Essonne, dans la cour de la Maison-Atelier du peintre Foujita.

Pour la circonstance, un programme de musique japonaise avait été concocté, avec le duo MELTING POT (Sylvain Diony et Hiroko Ito), qui mêlait thèmes de tradition française et japonaise dans un esprit sémillant et convivial, et l’ensemble YOZAKURA (Emiko Ota, Harugin Sawada et Mayu Sato), qui nous a régalés de thèmes folkloriques japonais dans une ambiance garantie “matsuri” (fête populaire traditionnelle) !

Photos : Sylvie Hamon

Texte : Stéphane Fougère

Site : http://www.artlevant.com