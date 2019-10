ZANN au Festival Ambient à la Crypte Ararat à Paris, septembre 2019

ZANN

Au Festival Ambient

à la Crypte Ararat à Paris,

le 28 septembre 2019

Le deuxième artiste programmé à la sixième édition du Festival Ambient de Paris fut ZANN, une révélation parisienne, déjà auteur de quelques EP virtuels (Dawn, Nu Siwan…), qui vivait là son baptême du feu scénique.

Équipé d’un ordinateur, d’un clavier, d’une guitare et de petites percussions, ZANN a délivré une performance space-ambient intense rappelant par endroits Steve ROACH, tout en s’aventurant aussi dans des zones plus sombres. Son chant, incantatoire et passionné, a ainsi parfois pris des tournants escarpés, proche de la déchirure, pour mieux revenir à l’illumination. Une fort belle découverte !

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Site : https://zann-music.bandcamp.com/ et https://zann.bandcamp.com/

Facebook : https://www.facebook.com/zannsongs/

 

