ZAPPA ’75 – Zagreb / Ljubljana

(Zappa Records / UMG Recordings)

Avec ZAPPA, c’est une histoire sans fin. Voici un nouveau double live pour compléter sa collection qui est paru en octobre dernier. C’est un document intéressant, donc indispensable pour les purs fans, car il témoigne du passage unique de ZAPPA en 1975 en Yougoslavie. Rappelez-vous brièvement du contexte : nous sommes en pleine Guerre Froide, derrière le mur de Berlin, avec ce bazar politico-idéologique entre les États-Unis et l’URSS. Bon, en fait, finalement, c’est un peu comme maintenant !

À l’époque, peu de groupes allaient joué en Europe de l’Est. Terry BOZZIO le mentionne justement dans le passionnant livret. Il y a eu par exemple SANTANA ou EARTH, WIND AND FIRE. Dans un autre genre musical, souvenez-vous de TANGERINE DREAM qui a joué à Berlin Est en 1980 (Pergamon) et aussi en Pologne en 1983 (Poland). Klaus SCHULZE aussi jouera en Pologne la même année. Pour le DREAM et KS, c’était plus simple : faisant une musique entièrement instrumentale, la dangerosité de musiciens venant de l’Ouest désirant contaminer, par leurs textes, la jeunesse de ces pays était ici nulle.

Revenons maintenant à ce live : nous sommes en novembre 1975. Cette année fut très riche pour Frank ZAPPA qui a été occupé entre les divers enregistrements et les concerts. À ce moment précis, le groupe a fortement changé depuis la dernière tournée avec CAPTAIN BEEFHEART. Nous retrouvons quelques vétérans comme Napoleon MURPHY- BROCK (chant, sax ténor), Roy ESTRADA (basse, chant) mais aussi le batteur Terry BOZZIO, André LEWIS (claviers, chant) et surtout Norma BELL (sax alto et soprano, chant).

Il faut souligner que cette formation est très rare et n’avait pas fait l’objet jusqu’à présent de parutions sur disques, ce qui apporte un intérêt quasi-historique à cet enregistrement. BELL en effet quittera le groupe peu de temps après (elle n’aura été qu’une étoile filante dans l’univers de ZAPPA). LEWIS et ESTRADA attendront la fin de la tournée au début de l’année 1976 pour partir eux-aussi.

Ce double CD en Yougoslavie propose des titres du concert de Zagreb, le 21 novembre (les titres marqués en orange) et de celui du lendemain à Ljubljana (les titres marqués en rouge). Dommage que ces concerts ne soient pas sortis en intégralité sous la forme d’un coffret de quatre CD.

La qualité sonore n’est pas mal du tout et nous pouvons entendre des versions intéressantes, avec des interprétations différentes de ce que nous avions connu auparavant (ce n’est pas le même esprit que sur Bongo Fury ou lors des concerts à New York avec la grande formation de 1976).

Ce groupe à cinq musiciens peut parfois apporter d’autres perspectives sonores à certains titres (I Ain’t Got No Heart est ici jouée dans une version plus lente que ce qui sera joué ultérieurement dans les années 1980).

La set-list est évidemment très rock incluant les éternels classiques de l’époque et des titres de ses grands albums comme Over-Nite Sensation ou Apostrophe (‘) : Stink-Foot, Camarillo Brillo. Il y a également le gigantesque Chunga’s Revenge (dans une version hélas coupée en deux au moment de changer de CD), des titres de Bongo Fury comme l’intense Muffin Man et comme toujours des raretés qui ne paraitront sur disques que quelques années plus tard (notamment sur Sleep Dirt par exemple).

Notons que la version de Black Napkins figurant ici est celle de Zagreb et qu’il est possible d’entendre celle de Ljubljana sur un autre CD intitulé Franck ZAPPA Plays The Music of Franck ZAPPA: A Memorial Tribute paru en 1996.

Si vous aimez cette période (attention, ici, ces concerts de novembre n’ont donc rien à voir avec la précédente tournée incluant CAPTAIN BEEFHEART quelques mois plus tôt), vous y trouverez assurément votre compte.

Et entre nous, nous ne pourrons jamais nous lasser d’écouter des pièces instrumentales intemporelles et rocks comme Zoot Allures ou Black Napkins et de nous replonger dans l’univers drôle, osé et fantastique de Frank ZAPPA.

Cédrick Pesqué

Site : https://www.zappa.com/#/