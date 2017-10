Gianluca LIVI – Fleeting Steps

(Eclectic Productions)

Gianluca LIVI cache très bien son jeu avec ce très bel album expérimental qu’est Fleeting Steps. Car même si l’homme manie fort bien les transformations de sons et les effets atmosphériques, il est aussi le batteur d’ANNO MUNDI, groupe au style hard rock fièrement assumé. Alors quel musicien Gianluca LIVI est-il vraiment ?

À cette question, il a cette réponse : « Je trouve que mon approche est très similaire à celle de Pat MASTELOTTO (KING CRIMSON). Il ne s’agit pas vraiment d’un batteur de premier plan dans le milieu, beaucoup d’artistes lui sont supérieurs, mais c’est un excellent, un merveilleux, un incroyable manipulateur de sons et de rythmes. J’ai découvert ma passion pour ce genre de choses-là en travaillant sur Tardis. Désormais, je joue avec les sons et les rythmes en utilisant de nombreux effets. J‘allonge les notes ou je les réduis, j’aime beaucoup jouer avec tout ça. »

Et c’est exactement de cela dont il est question dans Fleeting Steps. Écoutez par exemple Lost In Space ou Irrational Thoughts, on est immédiatement plongé dans un au-delà sonique aussi étrange que délicieux. La guitare de Stefano PONTANI n’y est pas pour rien, aérienne, étirée à l’extrême, en un mot irréelle. Cela n’est pas sans rappeler le style très planant de Robert FRIPP et de ses Frippertronics.

Si vous aimez ce genre-là, Fleeting Steps sera pour vous un véritable régal ! Avec deux plats de résistance particulièrement goûtus, Zero Gravity In My Lair, presque onze minutes de vide cosmique, et Talkin’ To An Alien About Eternity, plus de quatorze minutes d’apesanteur sonore.

Impossible dans ces merveilleux morceaux d’oublier de citer Massimo SERGI au piano et aux synthétiseurs, juste admirable d’inventivité et d’émotion, et Domenico DENTE à la basse, dont les infra-fréquences méticuleusement distillées apportent tant à l’atmosphère éthérée des compositions.

Frédéric Gerchambeau

Label : www.eclectic.it