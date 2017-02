The Eurock’s Guide to URBAN SAX

Connu pour avoir fondé en 1971 le premier programme radio californien consacré au « rock européen », Eurock, puis le magazine du même nom (Eurock Magazine, de 1973 à 1993), puis le label du même nom (Eurock Distribution), puis trois ouvrages sous le même vocable, Archie PATTERSON vient de publier, toujours sous l’égide d’Eurock, un volume intitulé The Music of Gilbert Artman and Urban Sax.

Il a été conçu à partir de nombreux articles, entretiens (dont celui paru dans le dernier numéro papier de TRAVERSES) et chroniques publiés à travers quatre décennies et traduits en anglais pour les mettre à disposition d’un public international.

Des photos rares, des œuvres picturales et des partitions d’URBAN SAX illustrent ce copieux volume, qui contient en plus divers écrits consacrés à d’autres artistes créateurs français (dont un entretien avec Emmanuelle PARRENIN, entre autres), prenant ainsi la forme d’un journal intime des découvertes musicales d’Archie PATTERSON en matière de rock (au sens TRÈS large) européen.

Ce volume d’Eurock prend la forme d’un « listener’s guide » pour tout curieux de ce que la scène marginale française a pu engendrer d’aventures musicales audacieuses et devenues légendaires.

Deux versions de cet ouvrage sont disponibles, une en noir et blanc, et l’autre avec illustrations en couleurs.

http://www.eurock.com/