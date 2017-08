WU WEI et WANG LI à Paimpol, 11 août 2017

WU WEI et WANG LI

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 11 août 2017

Dans l’agitation fébrile et le tintamarre récurrent d’un festival, il arrive que l’on découvre un havre de paix, une oasis sonore qui créé comme une suspension temporelle.

C’est ce qui est arrivé à Paimpol, au Cabaret Michel-Tonnerre, avec la performance de Wu WEI et de Wang LI (respectivement à l’orgue à bouche sheng et aux guimbardes et calebasse), qui invitait à vivre une nouvelle « saison harmonique » sous forme de dialogue intimiste entre deux magiciens des sons subtils et venus de loin. Complémentaires et habités par le même sens de l’invention dans la méditation, les deux artistes chinois ont pendant une heure sécurisé un périmètre de contemplation ouvert à des dimensions plus intérieures.

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

