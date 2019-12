AKSAK MABOUL à doubles figures

Le groupe belge AKSAK MABOUL, ancien pionnier du mouvement Rock In Opposition et du label Crammed Discs, reviendra en 2020 avec un tout nouvel album, Figures, qui sera disponible en support double CD et double LP.

Entièrement écrit et produit par Marc Hollander et Véronique Vincent, cet album comprendra 22 morceaux dans lesquels on retrouvera toutes les influences musicales du groupe, de la musique électronique au classique contemporain, en passant le minimalisme, le jazz, la pop, l’expérimental…

Outre les membres actuels d’AKSAK MABOUL (les deux sus-nommés, plus Faustine Hollander, Lucien Fraipont et Erik Heestermans), on y trouvera de nombreux invités, parmi lesquels Fred Frith, Steven Brown du groupe Tuxedomoon, Julien Gasc, Audrey Ginestet et Benjamin Glibert du groupe Aquaserge, Michel Berckmans (ex-Univers Zéro, Von Zamla, Julverne), etc.

La sortie de Figures est programmée pour mars/avril 2020.

