ALSARAH and the NUBATONES au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

ALSARAH and the NUBATONES

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 27 juillet 2018

Native de Khartoum, la chanteuse, auteure, compositrice et ethnomusicoloque Alsarah a fondé THE NUBATONES en 2010. Le groupe a enregistré un premier album en 2014, Silt, suivi en 2016 du dernier opus en date, Manara. Entourée du percussionniste Rami EL-HASSAR, du bassiste Kodjovi MAWUENA, du oudiste Brandon TERZIC et de sa sœur Nahid, choriste et danseuse, Alsarah, vêtue comme une princesse nubienne, a subjugué le public avec son élégance et sa voix envoûtante.

Le groupe, qui qualifie sa musique de “rétro-pop est-africaine”, revisite la musique traditionnelle de Nubie, région soudanaise dont Alsarah est originaire, croisant des influences est-africaines et proche-orientales avec la pop nubienne des 70’s et le cosmopolitisme new-yorkais (Alsarah réside à Brooklyn). Les rythmes enjoués et enivrants dominaient, portés par le groove de la basse, les percussions incisives et les ornementations du oud, mais laissaient parfois la place à des moments plus calmes et envoûtants, et Kodjovi MAWUENA avait délaissé sa basse pour une trompette sur le superbe Manara. Sur scène, Nahid dansait en frappant des percussions et assurait, en plus des chœurs, de belles harmonies vocales avec sa sœur, notamment sur un morceau a capella fascinant.

Les textes d’Alsarah sont inspirés de son parcours et de ses voyages et traitent souvent du thème de la migration et des sentiments que traverse tout migrant. Alors qu’elle était encore enfant, ses parents ont dû fuir le régime totalitaire de leur pays pour le Yémen puis, lorsque la guerre civile a éclaté au Yémen, ils se sont exilés aux États-Unis. D’autres textes traitent du bonheur d’être avec ses proches, de la séparation, du Nil, du sort des réfugiés…

Une découverte singulière!

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

CD : Silt (Wonderwheel Recordings – 2014)

Manara (Wonderwheel Recordings – 2016)

Site : https://www.alsarah.com/

Diaporama photos :

 

