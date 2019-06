ALTAN au Centre Culturel Irlandais à Paris, mars 2019

ALTAN

dans la Chapelle du Centre Culturel Irlandais à Paris,

le 18 mars 2019

Le Centre culturel irlandais de Paris ne possède pas vraiment de salle pouvant faire office de pub, c’est donc dans la chapelle attenante que l’une des grandes figures actuelles de la musique folk irlandaise s’est produite, à savoir ALTAN.

La capacité d’accueil du lieu n’excédant pas la centaine de personnes, le concert a été vite complet, le groupe jouissant toujours d’un solide socle de suiveurs, plus de trente ans après sa création.

C’est en quartet que le groupe s’est produit ce soir-là ; la chanteuse et joueuse de fiddle Mairéad Ní MHAONAIGH, qui porte le groupe avec une détermination infaillible, était accompagnée du joueur de bouzouki Ciaran CURRAN, de l’accordéoniste Martin TOURISH et du dernier arrivé, le guitariste Mark KELLY.

La chapelle du Centre culturel irlandais fut l’occasion idéale d’écouter la musique d’ALTAN plus religieusement. Ça tombait bien, puisque ALTAN a consacré une bonne partie de son set aux pièces de son dernier album en date, The Gap of Dreams, au ton plus posé et aux climats plus songeurs (comme son titre le laisse supposer), alternant ballades suaves et mélancoliques et sites de jigs et de reels plus entraînantes. Quelques pièces plus anciennes (dont une qui remontait à l’album Island Angel) ont également figuré au répertoire. Et Mairéad a toujours plein d’histoires à raconter…

Merci ALTAN pour cette plongée dans cet “intervalle des rêves” aux parfums sauvages du Donegal, quelque part entre l’hier, le maintenant et l’éternel.

Lire notre chronique du CD The Gap of Dreams.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

 

