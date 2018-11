AMADOU et MARIAM au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

AMADOU et MARIAM

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 25 juillet 2018

AMADOU et MARIAM est certainement le couple de musiciens aveugles le plus célèbre au monde. Originaires du Mali et tous deux auteurs-compositeurs, ils chantent en français et en bambara sur les thèmes de la vie traditionnelle, de la place des femmes, de l’amour aussi bien que de la politique. Ils sont aussi ambassadeurs du projet solidaire de lutte contre la faim dans le monde.

Entourés de deux percussionnistes, d’un bassiste, d’un claviériste et d’une choriste également danseuse, AMADOU (qui s’accompagne d’une guitare électrique) et MARIAM ont interprété de nouveaux morceaux issus de leur neuvième et dernier album, La Confusion, qui mêle les sons africains au blues, à la pop et à l’électro, ainsi que leurs anciens succès. Leur public s’est déplacé en masse pour applaudir ses idoles et il était difficile de se déplacer sur l’esplanade de la grande scène tellement il y avait de monde. Malgré un espace un peu juste, le public a pu danser et le concert est resté convivial et festif jusqu’à la fin, AMADOU et MARIAM n’ayant pas manqué de faire chanter le public sur tous ses tubes et de lui apprendre ses nouveaux refrains.

Article : Sylvie Hamon

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère



Dernier CD : La Confusion (2017)

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.