ART ZOYD : un coffret peut en cacher un autre…

En 1982, le groupe français ART ZOYD, né ART ZOYD 3, sortait un double LP avec lequel il entamait sa Phase IV. 36 ans plus tard, il était plus que temps d’accéder à la Phase V. Ce sera chose faite avec la sortie, fin janvier sur In-Possible records (distribution Absilone), d’un nouveau coffret du même titre (à ne pas confondre avec le coffret 44 1/2, Live + Unreleased Works, paru il y a quelques semaines chez Cuneiform).

« Phase V manifeste un changement radical dans l’esthétique récente encore mixte (électronique et instrumentale) : plus de musiques acousmatiques et électroniques, de trajectoires sonores, harmoniques et rythmiques. »

Ce coffret contiendra 5 CD (en conformité avec son titre), comprenant des créations inédites sur disque : Kairo/Les Particules noires (2009), Trois Rêves non valides (2012), Les Rives du futur (2011), Histoire naturelle (2013), Vampyr (2014), ainsi que Paysages des enfers (2014 – 2017), dédiés aux musiques d’un futur spectacle sur L’Enfer de Dante, reprenant également des musiques écrites pour réalité virtuelle.

Au total, c’est six heures de musique que promet Phase V, « à écouter à fort volume et dans le noir… » Vous êtes prévenus !

À noter également qu’ART ZOYD présentera sa nouvelle création de ciné-concert, Voyage dans la lune, sur scène début février à Valenciennes et à Maubeuge (voir notre page “Événements”).

www.artzoyd.net