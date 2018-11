BUREK au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

BUREK

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 26 juillet 2018

C’est le quintet BUREK qui a été choisi pour clôturer la soirée de jeudi au kiosque du festival Temps Fête. Et la fête, BUREK sait la répandre avec son répertoire à la sauce balkano-tzigane teintée de rock’n roll.

Le groupe est formé par Guillaume LE GUERN aux saxophone et clarinette, Jérôme SOULAS qui joue de deux accordéons en même temps, dont un pourvu de pédales d’effets pour générer des sons de claviers vintage, Lionel MAUGUEN à la guitare électrique rock’n roll (qui rappelle le son des SHADOWS), Manu MARTRES à la basse électrique, et Yves-Marie BERTHOU à la batterie.

Issu de l’univers des brass bands de Macédoine, le quintet a conservé un répertoire inspiré des Balkans et du Moyen-Orient avec des traditionnels et des compositions originales, mais ses couleurs sonores viennent principalement des orchestres de rock et de bal des sixties. En cette déjà brûlante soirée, BUREK a mis le feu autour du kiosque en faisant danser les festivaliers jusqu’à une heure du matin.

Album numérique : Anticyclope (2017)

Site : https://burekmusic.bandcamp.com/releases

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.