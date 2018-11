CASTOR et POLLUX au Festival Temps Fête de Douarnenez, juillet 2018

CASTOR et POLLUX

au Festival Temps Fête de Douarnenez

le 28 juillet 2018

Vous les reconnaissez ? Trois heures après leur prestation au kiosque du festival Temps Fête de Douarnenez, le duo de chanteurs HAUTBOIS-CHAUVIN s’est métamorphosé en musiciens au sein du groupe CASTOR & POLLUX, une formation déambulatoire pratiquant un “post’trad” acoustique en contact direct avec le public, et dont les membres sont accoutrés de brillants costumes breton rétro-futuristes !

Dans ce quintet instrumental de rue, Jean-Félix HAUTBOIS et Gaël CHAUVIN jouent respectivement de la batterie et de la bombarde et sont entourés de Titouan GAUTIER à l’accordéon, Tristan JÉZÉQUEL à la clarinette et Ylan COURIAUT au saxophone baryton.

C’est au milieu des festivaliers que la fanfare de science-fiction CASTOR & POLLUX s’est téléportée pour envelopper l’espace de ses airs traditionnels parsemés d’improvisations et inspirés de musiques du monde et d’afro-beat.

Attention au décollage des pieds et des oreilles !

Article et photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Site : http://castoretpollux.bzh/

Chaîne YouTube : Castor & Pollux Officiel

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.