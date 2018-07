COCANHA – i ès ?

(Pagans)

COCANHA (prononcez : coucagne), cela veut dire COCAGNE, vous savez ce fameux Pays de Cocagne, cette terre d’abondance rêvée de tous. Eh bien, le i ès ? de COCANHA, c’est exactement ça, un régal, de la profusion, de la cuisine vocale et instrumentale à la fois raffinée et gourmande.

De fait, COCANHA, c’est trois voix féminines, celles de Lila FRAYSSE, de Caroline DUFAU et depuis peu de Maud HERRERA, trois personnalités aussi singulières qu’unies, et qui exalte la langue occitane, la danse, la fête et l’amitié.

Avec Toulouse comme foyer de radiance, leur répertoire embrasse les rondèus gascons, les sauts et branles béarnais, les borrèias de Rouergue et les danses de couple (escòtishas, mazurkàs, valsas). Quelques percussions et tambourins à cordes, il n’en faut pas plus comme accompagnement quand trois voix se marient aussi bien.

C’est de Caroline qu’est venu le déclic. Elle rentrait du Québec, qui défend bec et ongles le français. Alors elle a voulu défendre l’occitan, la langue traditionnelle de sa région natale. COCANHA. Bien sûr, elle a dû affronter les railleries des personnes qui jugent l’occitan ringard. Sa réaction ? « Je n’ai même pas envie de leur répondre ! Il y a beaucoup de discrimination en France due à une centralisation de la culture à Paris, qui crée une hiérarchie d’accents et de cultures socialement acceptées. On essaie de ne pas s’arrêter aux gens qui disent ce genre de choses, car nous, nous faisons en sorte que l’Occitan vive chaque jour, et pas que comme témoin d’un patrimoine ! »

Bien dit, car ce i ès ? est un festival réjouissant de chants polyphoniques pour danser, très rythmés et entraînants. Et plus, il y a des invités spéciaux sur cet album, notamment Julien AXIARY et Fawzi BERGER, des percussionnistes qui ont amené de nouvelles sonorités. Il y a aussi un groupe de chanteurs béarnais qui ont prêté leurs voix.

Voici donc un opus bien campé sur le répertoire traditionnel, mais où l’on ressent également, de l’aveu même des chanteuses, leurs influences hip-pop et rock !

Frédéric Gerchambeau

Site :cocanha.net/

Label : pagansmusica.net/