D’autres mots sur HENRY COW et de Chris CUTLER…

Après l’ouvrage de Benjamin Piekut HENRY COW : The World is a Problem, un autre livre consacré au groupe phare des musiques nouvelles et avant-gardistes est sur le point d’être publié. Il s’agit cette fois d’une réédition d’un ouvrage conçu à l’origine comme une thèse rédigée par Trond Einar GARMO en 1984-85, soit quelque temps après la dissolution du groupe et intitulée HENRY COW En analyse av avantgarderock (An Analysis of Avant Garde Rock). Cette thèse est devenue un ouvrage remis à jour et publié en 2000 par l’Université des sciences et des technologies norvégienne. Cette nouvelle édition, à nouveau remise à jour, est la première à contenir une traduction en anglais.

Conçu avec la collaboration du groupe, HENRY COW An Analysis of Avant Garde Rock se concentre principalement sur la musique et contient des partitions originales, des textes de chansons et des analyses. L’histoire de HENRY COW y est également contée à travers des recherches, des analyses et des entretiens (dont certains inédits). Une bibliographie et une discographie (officielle et non officielle) de HENRY COW et des autres projets des membres du groupe complètent cet ouvrage de 274 pages qui s’adressent autant aux étudiants, aux musicologues qu’aux simples curieux.

Signalons également dans la foulée que Chris CUTLER (batteur et compositeur de HENRY COW, instigateur du mouvement Rock In Opposition et fondateur du label ReR Megacorp) a réalisé un nouvel ouvrage contenant ses nouveaux essais sur la musique : All Change; Music, Memory and Technology. Il y développe certains thèmes déjà présents dans son précédent livre, File Under Popular, et ouvre sur un nouvel espace théorique. Au programme de ce recueil figurent les essais suivants : Plunderphonics; Locality; Scale; Permanent Sound Forever?; Thoughts on the Avant Garde; I have one thing to say about Cage and I’m saying it; Loops, Memories and Meanings; Networks – Performance as Negotiation.

Ce livre de 148 pages est de plus illustré par Peter Blegvad.

Ces deux ouvrages devraient paraitre courant mars sur ReR Megacorp et sont disponibles par souscription sur le site du label, ce qui permet d’obtenir 10 % de réduction sur HENRY COW An Analysis of Avant Garde Rock de Trond Einar GARMO et une édition limitée avec CD bonus sur All Change; Music, Memory and Technology, de Chris CUTLER.