David KRAKAUER + Kathleen TAGG – Breath & Hammer

(Table Pounding Records / L’Autre Distribution)

David KRAKAUER, clarinettiste flamboyant élevé sans contredit possible au titre envié de Seigneur du klezmer, est donc tout aussi infatigable que doué d’un incroyable talent. Non content d’avoir son orchestre, son groupe et d’apparaître avec éclat et brio dans diverses autres formations, le voici qui sort maintenant un album aussi sublime qu’étonnant en duo avec Kathleen TAGG. Il faut dire que cette brillantissime pianiste classique sud-africaine installée à New-York depuis près de 20 ans, est d’une activité musicale tout aussi foisonnante.

Klezmer et classique me direz-vous ? Antinomique ? Contradictoire ? Détrompez-vous, ce surprenant mélange fonctionne à merveille. Du tonnerre de Dieu ont même osé certains ! Et ce n’est certainement pas moi qui les blâmerait de cette audace, car si Dieu est dans leur cœur pour les énergiser, c’est bien un délicieux tonnerre harmonique qui nous tombe dessus à l’écoute de Breath & Hammer. Le Souffle de la clarinette et le Marteau du Piano.

Quelques chroniqueurs avisés ont avancé que David KRAKAUER, ne s’associant qu’avec une pianiste, fut-elle de renom, s’engageait là dans une formule nettement plus épurée qu’à son habitude. Mais pour épurée que soit la formule, c’est une évidence dès les premières mesures de l’album que Breath & Hammer s’annonce comme à la fois particulièrement nerveux, sans doute la patte syncopée et surexcitée de David KRAKAUER, et traversé de lignes pianistes stupéfiantes, Kathleen TAGG, en habituée des concerts aux quatre coins du monde, montrant qu’elle aussi peut partir dans des suites d’accords et d’arpèges renversantes.

L’effervescence est permanente, sautillante, joyeuse, et souvent même, frénétique. David HARRINGTON, violoniste, et qui n’est rien moins que fondateur du très vénéré KRONOS QUARTET, qualifie même Breath & Hammer d’album extatique ! Et d’ajouter que David KRAKAUER et Kathleen TAGG ont trouvé ensemble une voie royale pour donner à la musique cet énorme et rafraîchissant torrent d’énergie que seuls les vrais explorateurs sont capables de faire jaillir.

On se saurait mieux décrire cet improbable duo et leur impressionnante œuvre commune !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.krakauertaggduo.com/

Page : https://krakauertagg.bandcamp.com/

Label : www.tablepoundingmusic.com/