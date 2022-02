Denis FRAJERMAN et Antoine VOLODINE se font coffret

82 vues

Ancien membre du groupe expérimental français PALO ALTO, le compositeur et musicien Denis FRAJERMAN est l’auteur d’une prolifique carrière soliste dont une bonne partie est inspirée par l’œuvre du romancier Antoine VOLODINE. Son tout premier CD avait du reste pour titre les Suites Volodine (1998). En 2004, il y a eu aussi Vociférations, Cantopéra, avec la participation de VOLODINE en personne. Mais Denis FRAJERMAN a réalisé au fil des ans d’autres compositions, inspirées par l’univers post-exotique, prophétique et incantatoire de l’écrivain.

Dorénavant, il est possible de découvrir (ou de redécouvrir) tout le corpus musical que FRZAJERMAN a consacré à l’œuvre de VOLODINE avec Variations Volodine, un livre-objet unique en son genre qui contient 6 CD enregistrés par Denis FRAJERMAN et un recueil de textes d’Antoine VOLODINE de 64 pages bilingue (français/anglais).

Outre les deux albums déjà cités, on trouvera donc dans ce coffret d’autres albums de FRAJERMAN inédits en CD : Quatre poèmes en prose d’Antoine Volodine enregistrés en 1994 pour France Culture, Des anges mineurs, oratorio post-exotique (2000), Terminus radieux, Cantopéra, (2015) et Les Fugues Volodine (2020).

Entre ambient hypnotique et minimalisme de chambre en passant par des réminiscences médiévalistes et des paysages électroniques, les bandes-son labyrinthiques et buissonnières de FRAJERMAN déploient une vaste palette électro-acoustiques bourrées de boucles répétitives, manifestations animalières, bruitages naturels, et autres apparitions extra-terrestres au caractère envoûtant.

Le coffret Variations Volodine vient de paraître aux éditions La Volte.

