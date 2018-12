EMBRYO

au Sowieso à Berlin (Allemagne)

le 8 septembre 2018

En septembre dernier, la “nouvelle génération” du fameux groupe EMBRYO a écumé plusieurs salles de concerts de Berlin à l’occasion de la sortie d’un film documentaire racontant l’histoire du groupe à travers moult archives, réalisé par Michael WEHMEYER, membre du groupe à diverses périodes. Nous avons retrouvé EMBRYO dans un troquet de Neukolln, le Sowieso.

Hypnotique, extatique, transe : le trip jazz-psyche-world-kraut hautement bigarré de la “next génération” s’inscrit tout à fait dans l’esprit transmis par feu Christian BURCHARD. Sa fille, Marja BURCHARD, était survoltée : tantôt au santour (dulcimer), tantôt au vibraphone, tantôt au trombone, tantôt au piano électrique et même aux khartals (elle avait aussi un accordéon, dont elle ne s’est finalement pas servi). Elle était entourée de musiciens qui forment l’actuelle armature (perpétuellement changeante) d’EMBRYO ; le bassiste Maasl MAIER, le saxophoniste, clarinettiste et flûtiste Wolfi SCHLICK, le guitariste Jan WEISSENFELDT, le batteur et percussionniste Jakob THUN et le claviériste Michael WEHMEYER savaient aussi trouver matière à s’exprimer, et des invités se sont même joints au voyage lors du second set. Sublime ! EMBRYO’s not dead ! Sa renaissance est pleinement assurée.

Article : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.