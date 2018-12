EMBRYO

au Supa Molly à Berlin (Allemagne)

le 9 septembre 2018

Pour clôturer sa semaine de concerts berlinois, le groupe EMBRYO a joué au Supamolly, une salle de Kreuzberg dédiée à la contre-culture, qui tient lieu de café, de squat, de cave, de cuisine, de labyrinthe, de galerie des horreurs, etc. On peut y boire et fumer des substances non orthodoxes, mais on ne peut ni filmer, ni prendre des photos. (Comme quoi l’underground a aussi ses aberrations réglementaires !)

EMBRYO (ici pendant sa balance) a livré un concert décoiffant et bien différent de celui de la veille, avec des invités tout aussi différents : un chanteur ghanéen, et une chanteuse qui n’est autre que la cousine de Marja BURCHARD, et que l’on voit naître dans le documentaire Vagabunden Karawane. EMBRYO est bel et bien une grande famille !

Toujours imprévisible, jouant selon la spontanéité du moment et se livrant à des jams hautement vibratoires, EMBRYO s’est livré à un trip musical généreux dans lequel la destination compte moins que le voyage lui-même.

Au bout de plus de deux heures et demi de présence sur scène, Marja a annoncé une “pause” ! Il est vrai que le Supamolly ne ferme qu’à six heures du matin !…

Article : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :

 

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.