ENSEMBLE YU à la Fête de la Lune à Paris 13e, septembre 2019

ENSEMBLE YU

à la Fête de la Lune à Paris, Mairie du 13e,

le 20 septembre 2019

Dans le cadre de la célébration de la “Fête de la Lune”, la Mairie du 13e arrondissement de Paris accueillait une nouvelle édition du festival de musiques asiatiques avec, en clôture, l’Ensemble YU.

Cet ensemble avait été créé en 2016 sous la forme d’un septette par la compositrice, improvisatrice et joueuse de yangqin Yaping WANG à l’occasion de l’exposition Jade, des empereurs à l’Art Déco au Musée national des arts asiatiques Guimet d’octobre 2016 à janvier 2017 (lire notre article) (voir nos photos).

Aujourd’hui, l’Ensemble YU est devenu un quartette composé bien sûr de Yaping Wang (direction artistiques, yangqin), toujours entourée de Didier Malherbe aux divers instruments à vent (doudouk, huusi, flûte bawu), avec également le violoncelliste Guillaume Latil (Cuareim Quartet) et le joueur de tabla Prabhu Edouard (disciple émérite du célèbre maestro Shankar Ghosh).

Intitulé “Le Voyage en Orient”, le répertoire de l’Ensemble YU était constitué de thèmes traditionnels taiwanais, mais se parait de senteurs indiennes, de fragrances contemporaines, d’épices jazzystiques, édifiant ainsi un pont entre sons ancestraux et vocabulaires modernes, thèmes orientaux et conjugaisons occidentales, et proposant une fort belle et inspirée invitation à respirer des ailleurs aux couleurs fortes…

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon



