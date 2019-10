Erwan HAMON & Janick MARTIN – La Violette

(Pixie / Déclic / Sony – 1998 – épuisé)

Voilà un CV impressionnant pour ces deux musiciens virtuoses : 20 ans, et déjà 10 ans de carrière dans les festoù-noz ! Janick MARTIN (accordéon diatonique) a déjà remporté plusieurs prix d’accordéon et participé à plusieurs enregistrements du label Pixie (Accordéons en Haute-Bretagne) ; Erwan HAMON (bombarde et flûte traversière en bois), est un élève du flûtiste Jean-Michel VEILLON et le frère de Mathieu HAMON, fameux chanteur du Pays de Redon qui a remporté le concours de chant de la Bogue d’Or en 1991 et collecte des chants traditionnels auprès des “anciens” dans sa région.

L’introduction, une ridée à 6 temps (La Violette de Louis ROUXEL), a été enregistrée pour la première fois au concours de la Bogue d’Or de Redon en 1976, festival qui valorise le chant, la musique et le conte traditionnel de Haute-Bretagne et particulièrement du Pays de Redon, d’où sont originaires les musiciens. La suite est un recueil de danses (ridées, suite gavotte, hanterdro, suite de Loudéac…), de mélodies et de chants traditionnels joliment arrangés et joués avec virtuosité par le duo. Mathieu HAMON est invité au chant sur quatre titres de l’album : le célèbre À la claire fontaine, qui fit chanter toutes les salles de classes, Les Soucis d’Eugénie et La Fille du coupeur de paille, ainsi qu’une reprise de La Violette.

Pour clore ce premier album réussi, Wenceslas HERVIEUX vient accompagner au piano Erwan HAMON et Janick MARTIN sur un délicieux rag-time qui reprend la mélodie de La Violette, Violet Flower Rag. Ça va swinger dans les festoù-noz !

Sylvie Hamon

(Chronique originale pubiée dans

ETHNOTEMPOS n° 4, octobre 1999)

Site : http://duohamonmartin.com

Note : ce disque est épuisé et n’a pas été réédité en CD ni en numérique.