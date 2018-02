Erwan KERAVEC – Urban Pipes

Si certains musiciens s’attachent à restaurer l’image traditionnelle dévolue à leurs instruments, d’autres la dépassent et n’hésitent pas à transcender les esthétiques. Le téméraire breton Erwan KERAVEC est de ceux-là. Urban Pipes, sorti chez Buda musique, présente une manière plus qu’atypique de traiter la cornemuse. Loin des sentiers battus de la musique celtique, Erwan KERAVEC fait de son instrument un terrain fascinant d’expérimentations sonores.

Les compositions, co-écrites par KERAVEC et le musicien Alain GIBERT, permettent d’exploiter l’instrument au maximum. « Le son et rien que le son » pourrait être le leitmotiv de cet opus original. Les recherches harmoniques, l’utilisation novatrice du bourdon, et l’absence presque permanente de mélodies mesurées (excepté dans le morceau Saint Nicolas, où elle semble presque ironique) construisent cet album dont on peut saluer le courage et les innovations.

Urban Pipes décloisonne les genres et oblige l’amateur de cornemuse à voir dans l’instrument une autre imagerie que celle dont il dote souvent l’instrument. D’ailleurs, le titre qui est une déformation du terme anglais « bag pipes » pourrait représenter le déplacement d’un instrument qu’on attribue souvent à l’environnement rural dans le monde plus « moderne » de la ville.

Urban Pipes fait partie de ces albums nécessaires qui confrontent l’auditeur à une nouvelle manière d’appréhender l’instrument et permettent à la création – dans le secteur de nos musiques traditionnelles ou d’ailleurs – d’avancer toujours plus loin.

